BERBEC: Necazurile financiare pot lua sfarsit in zilele in care Marte il intalneste pe Neptun. Marte iti stapaneste semnul. Cand este in zodia Scorpionului, iti ofera un plus de noroc in bani, imprumuturi, chestiuni de mostenire sau castiguri financiare de la un sot, partener de afaceri sau prieten.. TAUR: "Mai mult decat prieteni" pot fi sentimentele pe care le simti atunci cand Soarele este in sectorul tau de parteneriat in armonie cu Neptun. Neptun creeaza o iluzie de fantezie si mister ... citeste toata stirea