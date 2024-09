Horoscop 19 septembrie 2024

BERBEC: Nevoia de odihna suplimentara si de liniste este cu siguranta mai evidenta in aceasta perioada. Totusi, este o perioada aglomerata, si ar fi ideal sa gasesti un echilibru. Trigonul de azi intre Soare si Uranus incurajeaza abordari noi in ceea ce priveste munca si modul in care castigi sau gestionezi banii.O solutie poate aparea aparent din senin, desi probabil a fost mereu acolo - doar ca avea nevoie de putina incurajare pentru a iesi la lumina!TAUR: Te poti confrunta cu sentimente ... citește toată știrea