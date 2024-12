Horoscop 2 decembrie 2024

BERBEC: Acesta este un moment bun pentru a echilibra filosofia ta de viata si modul in care abordezi munca. Daca te-ai simti nealiniata sau blocata intr-o rutina, atunci incearca sa-ti schimbi programul si sa faci ceva in aceasta reactie.TAUR: Este momentul ideal sa reflectie la valorile tale si la imaginea ta de ansamblu. Pui foarte mult accent pe felul in care te percep cei din jurul lor.Lucrezi spre ceva care te entuziasmeaza sau care se aliniaza cu aspiratiile tale profunda. Aceasta ... citește toată știrea