BERBEC:Esti una dintre cele mai puternice femei din zodiac. Psihicul tau va gasi mereu modalitati de a iesi la suprafata. Atunci cand simti ca te scufunzi in stresul activitatilor zilnice, tu reusesti sa gasesti o portita de scapare.TAUR: Vei simti ca ai inima deschisa in fata celorlalti. Foloseste aceasta energie ca o oportunitate de a imbogati legaturile prin comunicare si gesturi iubitoare. Un element creativ te ajuta sa experimentezi mai mult latura ta artistica.GEMENI: Luna in ... citeste toata stirea