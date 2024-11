Horoscop 21 noiembrie 2024

BERBEC: Aceasta zi vine cu oportunitati de dezvoltare pentru tine, scrie Astrology.com. Ai parte de surprize placute si incerci sa te bucuri de fiecare moment asa cum este. Nu pune presiune asupra ta. Cel mai bine este sa iei fiecare lucru pe rand si sa il faci in ritmul tau. Viata te surprinde in mod placut in aceasta perioada.TAUR: Horoscopul zilei de 21 noiembrie 2024 spune ca nativii din zodia Taurului se bucura de reusitele mici de la locul de munca. In ultima vreme ti-ai pierdut ... citește toată știrea