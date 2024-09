Horoscop 21 septembrie 2024

BERBEC: Acesta este un moment minunat pentru a crea proiecte care exprima esenta autenticitatii tale. Nu trebuie sa te mai preocupe parerea celor din jur. Munca ta e buna si perfecta in ochii tai, nu pentru cei din surse externe. Acesta este un moment pentru a crede in puterea pe care o ai si a crea spatiu pentru ca lumea sa te vada stralucind cel mai tare.TAUR: Tranzitele cosmice te ajuta sa vezi mai usor cum se construiesc pasii tai catre o viziune mai mare, mai ales in ceea ce priveste cat ... citește toată știrea