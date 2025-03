Horoscop 24-30 martie 2025

BERBEC: Nativii Berbec traverseaza o saptamana bogata in evenimente astrale care ii pot bulversa. Pe de-o parte, isi doresc noi inceputuri si au energie in acest sens, pe de alta, Venus, planeta iubirii, se reintoarce in Pesti, pe 27 martie, pe sectorul framantarilor interioare si le rascoleste universul interior si trecutul. Si ca si cum nu era de ajuns, mai vine si Mercur retrograd, din 30 martie, inapoi in Pesti, pe acelasi sector, sa ii invite, din nou, la o analiza si la pregatirea unor ... citește toată știrea