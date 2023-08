BERBEC: Puterea ta interioara straluceste astazi. Luna isi petrece ziua in Scorpion, sectorul tau de secrete si senzualitate. Iti demonstrezi in mod natural capacitatea de a prelua conducerea si de a avea un impact in viata altora. Esti recunoscuta pentru luarea deciziilor si capacitatea de a ramane calma in timpul dificultatilor.TAUR: Relatiile sunt munca. Astazi, Luna isi petrece ziua in Scorpion, sectorul tau de parteneriate ascunse. Iti este usor sa dai si sa primesti in asociere cu ... citeste toata stirea