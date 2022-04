Horoscop 25 aprilie

BERBEC: Nativii Berbec au idei geniale despre cum sa faca bani, cum sa se promoveze si sa se puna in valoare. Va puteti izbi de rigiditatea altora, asa ca incercati sa nu-i bagati in seama.TAUR: Aspect favorabil din punct de vedere financiar pentru Tauri. Sunt sanse foarte mari sa primiti o suma de bani sau sa semnati un contract avantajos, pe termen lungGEMENII: Situatie delicata in cercul de prieteni al Gemenilor. Cineva apropiat va ajuta sa iesiti dintr-o incurcatura si sa faceti fata ... citeste toata stirea