Horoscop 25 februarie 2024

BERBEC: Respira adanc pentru ca esti usor de suparat azi. Nu numai ca luna pluteste in Racul capricios si in casa ta a patra a emotiilor, dar face un dans ciudat cu planetele personale, Mercur, Venus si Marte. O parte din tine vrea sa-ti sustina propriile interese in timp ce cei dragi se lupta pentru atentia ta.TAUR: Alege-ti cu grija cuvintele. Luptele pentru putere pot erupe rapid astazi. Luna din sensibilul Rac si cea de-a treia casa a ta de comunicare sunt declansate de Mercur, Venus si ... citește toată știrea