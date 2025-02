Horoscop 25 februarie 2025

BERBEC: O sa va ocupati si de voi si n-o sa-i neglijati nici pe cei din jurul vostru ca sunt aspecte legate de felul in care aratati care or sa va atraga atentia, sa le corectati. O sa bifati cateva reusite care or sa v-aduca bani, Se contureaza o problema de sanatate care v-a tot zgandarit si pentru ca ati ignorat-o revine! Ocupati-va de ea.TAUR: Puteti bate palma pentru un contract care-o sa va rotunjeasca veniturile si o sa va puteti cumpara si acele lucruri pe care nu vi le permiteati ca ... citește toată știrea