Horoscop 25 mai 2024

BERBEC: Ai mare grija cu modul in care iti gestionezi banii. S-ar putea sa fie nevoie sa faci o investitie neasteptat de mare in perioada ce urmeaza. Sigur nu-ti doresti sa ajungi intr-o postura nefericita si sa ceri ajutorul celorlalti. In aceasta perioada trebuie sa te bazezi doar pe tine.TAUR: Taurii s-ar putea sa primeasca o oferta de nerefuzat. Esti prinsa intr-un moment de cumpanp si trebuie sa faci curand o alegere. Poate ca ti-ar prinde bine sa te consulti cu o persoana care are ... citește toată știrea