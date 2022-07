Horoscop 26 iulie 2022

BERBEC: Berbecii au o dispozitie buna astazi si vor realiza destule lucruri, atat la serviciu, cat si acasa.TAUR: Taurii sunt irascibili astazi si nu veti avea cum sa va intelegeti cu ei. Cel mai bine e sa-i lasati in pace fiindca nu veti risca decat sa va certati cu ei.GEMENI: Mare grija astazi fiindca riscati sa fiti implicati intr-un accident! Cascati bine ochii pe unde mergeti si aveti grija peste tot fiindca astrele ne arata ca sunteti in pericol astazi!*.RAC: Racii sunt in forma ... citeste toata stirea