Horoscop 28 februarie 2025

BERBEC: Luna Noua in Pesti de astazi se formeaza in casa framantarilor interioare, izolarii si trecutului, intr-un domeniu din spatele scenei, semn ca esti invitat sa faci planuri de viitor, de relansare, dar nu inainte sa-ti iei o perioada de odihna, introspectie, reechilibrare si vindecare dupa niste evenimente, care te-au impactat emotional.TAUR: Evenimentul astrologic de astazi este Luna Noua in Pesti, care te invita la noi etape privind stabilirea unor conexiuni si colaborari cu ceilalti, ... citește toată știrea