BERBEC: Horoscopul zilei de 29 martie 2023 spune ca nativii din Berbecului intampina probleme pe plan personal. Astrele spun ca este posibil sa intri in conflict cu o persoana apropiata din viata ta. Incearca sa fii intelegatoare cu ceilalti si sa nu te grabesti sa tragi concluzii pripite. Ai in fata o zi cu multe provocari.TAUR: Taurii vor lua o decizie importanta. Astrele spun ca energia ta este influentata de planeta Mercur. Este posibil sa fii mult mai impulsiva decat in mod obisnuit. Ai ... citeste toata stirea