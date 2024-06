Horoscop 29 iunie 2024

BERBEC: Ai mare grija cu activitatile pe care le faci azi. Concentreaza-te asupra modului in care poti face mici imbunatatiri si in viata ta, care sa iti permita sa te simti mai bine. Bazandu-te mai mult pe ceea ce simti, poti experimenta viata in afara gandirii excesive si poti observa detaliile mai mici din viata taTAUR: Daca ai simtit ca ai stat pe loc, acesta este un moment pentru a vedea posibilitatile la orizont. Alege directia care te face sa te simti bine pe interior, deoarece aceasta ... citește toată știrea