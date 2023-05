BERBEC: Fii mai rabdatoare cu tine si cu partenerul tau in aceasta dimineata, in timp ce luna Balanta se confrunta cu Chiron. Acest impas ceresc ar putea face dificila echilibrarea atat a nevoilor tale, cat si a celorlalti. Temperamentele sensibile ar putea duce la dramatism daca nu esti atenta. Gasirea centrului tau poate parea o provocare atunci cand Uranus devine activ, amenintand sa arunce ceva haos in ziua care abia a inceput. Incearca sa nu lasi emotiile sa iti dicteze actiunile.TAUR: A ... citeste toata stirea