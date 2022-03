Horoscop 30 martie 2022

BERBEC: Berbecii au parte de o zi linistita, deoarece nu apar surprize neplacute. Astrele arata ca in prima jumatate a zilei, berbecii pot schimba ceva in rutina lor si poate aparea activitate pe care nu o faceau in mod normal. In a doua jumatate a zilei, berbecii se pot intalni cu cativa prieteni sau rude pentru a petrece timpul frumos impreuna.TAUR: Nativii zodiei taur se ingrijesc mai mult de sanatatea lor si nu vor sa scape de situatiile strasante. In prima parte a zilei, taurii pot fi ... citeste toata stirea