BERBEC: E important sa recunoasti granitele celorlalti, altfel o legatura dura intre Luna si Saturn ar putea duce la tensiuni sociale. De asemenea, e recomandat sa restrictionezi utilizarea electronicelor in aceasta perioada, mai ales daca ai obiceiul de a pierde prea mult timp cu ce se intampla in mediul online. Din fericire, Marte va interveni pentru a aprinde pasiunile si interesele. Luna plina se manifesta in aceasta seara, punandu-te intr-o dispozitie buna.TAUR: Acest climat cosmic se va ... citeste toata stirea