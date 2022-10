Horoscop 5 octombrie 2022

BERBEC: Prietenii sunt cei care iti sunt azi alaturi in cea mai mare masura. Chiar daca ai mereu un program incarcat, iar in ultimul timp ai avut de lucru pentru ca ai intarziat cu anumite proiecte, trebuie sa pastrezi legatura cu cei dragi, indiferent de situatie. Saptamana aceasta este una incarcata, asa ca asigura-te ca iei mereu cele mai bune decizii, scrie yourtango.com.TAUR: Daca dorinta ta cea mai mare este sa lucrezi de acasa la un moment dat, nu te da batuta in nicio secunda a vietii ... citeste toata stirea