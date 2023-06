BERBEC: Nativii zodiei berbec pleaca intr-o calatorie. Se pare ca ti-ai dorit sa faci asta in weekend, insa ai avut alte planuri care au intervenit, insa astazi vei ajunge la destinatia dorita.TAUR: Nativii zodiei taur fac mici schimbari in planul profesional. Se pare ca iti doreai de ceva timp sa-ti schimbi locul de munca, insa abia astazi s-a oferit o noua sansa, acolo unde iti doreai.GEMENII:Nativii zodiei gemeni savureaza un desert copios. In ciuda faptului ca nu prea te pricepi la ... citeste toata stirea