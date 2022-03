Horoscop 6 martie 2022

BERBEC: Berbecii se odihnesc astazi, dupa o sambata in care au petrecut mai mult decat de obicei. Nativii din aceasta vor dormi, asa ca isi vor reface bateriile.TAUR: Taurii vor alege azi sa se odihneasca pentru ca au muncit mult in ultima perioada. Este posibil ca pe timpul serii sa iesiti in oras pentru a petrece timp cu cei dragi. Astrele te sfatuiesc sa fii blanda fata de tine si sa nu te judeci atat de aspru.GEMENII:Gemenii sunt implicati astazi intr-o activitate care le place mult. Se ... citeste toata stirea