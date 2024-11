Horoscop 6 noiembrie 2024

BERBEC: Mercur a inceput recent sa tranziteze sectorul tau spiritual, unde va ramane pana pe 8 ianuarie. In aceasta perioada extinsa, esti mai curajos si mai spontan in exprimarea opiniilor si impartasirea ideilor tale. Este un moment excelent pentru a explora noi perspective. Incepi sa obosesti cu regulile vechi si ai o gandire mai deschisa catre imaginea de ansamblu. Totusi, fii atent sa nu omiti detalii importante in planurile tale.TAUR: Mercur a inceput recent sa tranziteze casa ta solara ... citește toată știrea