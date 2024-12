Horoscop 9-15 decembrie 2024

BERBEC: In prima parte a saptamanii, nativii Berbec au multa energie si implicare in activitati, care le pot deschide drumuri noi in sfera profesionala, dar si-n planul sentimental. In partea a doua a saptamanii, intervin chestiuni financiare asupra carora nativii Berbec trebuie sa reflecteze. De asemenea, au loc dialoguri in contradictoriu si isi dau seama ca au inteles gresit anumite mesaje. Weekendul aduce evenimente importante in planul credintelor si principiilor, care au fost reevaluate, ... citește toată știrea