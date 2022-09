Horoscop 9 septembrie 2022

BERBEC: Este o zi foarte activa pentru Berbeci. Comunicati cu usurinta si va exprimati ideile in asa fel incat, cei din jur nu au cum sa va refuze. Atentie, insa, la posibilele conflicte in relatiile cu sefii.TAUR: Din punct de vedere emotional, Taurii sunt putin dezechilibrati. Aveti idei interesante, dar modul in care le impartasiti, nu este cel mai fericit si s-ar putea sa va faceti neintelesi.GEMENII: Relatia de cuplu poate fi tensionata pentru Gemeni. Unele discutii in contradictoriu ... citeste toata stirea