BERBEC: Iti place ceea ce urmeaza, dar odata ce Luna paraseste Gemenii curiosi pentru a intra in Rac, tanjesti dupa confort. Astazi, acorda-ti timp sa te instalezi in rutina ta. Chiar daca vrei sa incepi ceva nou, este intelept sa nu introduci nimic nou in viata ta astazi, daca poti evita. In schimb, ai grija la detaliile mai mici, in special la ceea ce trebuie sa organizezi si sa gestionezi in jurul bucatariei. Fa un inventar de camara si reaprovizioneaza cu articolele de baza. Termina de ... citeste toata stirea