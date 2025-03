Horoscop saptamana 17 martie 2025

BERBEC: Ziua de astazi aduce claritate in ceea ce priveste obiectivele tale de viitor. Este momentul sa iei decizii curajoase legate de cariera. Pe plan personal, ai grija la modul in care comunici cu cei dragi. Seara este ideala pentru relaxare si reflectie.TAUR: Vei simti nevoia sa-ti reorganizezi prioritatile. Astazi este o zi potrivita pentru a face ordine in ganduri si pentru a pune bazele unor noi proiecte profesionale. O discutie sincera cu o persoana apropiata te va ajuta sa clarifici ... citește toată știrea