Horoscop saptamana 3 - 9 martie 2025

BERBEC: Saptamana analizata incepe pentru nativii Berbec cu preocupari pentru intrarea in posesia unor bani, dar si pentru cheltuieli/investitii in garderoba sau imaginea lor. Evenimente neprevazute intr-un proiect la care lucreaza apar marti si s-ar putea sa fie nevoie sa abordeze diferit o situatie. Pe 3 martie, Mercur, planeta comunicarii, ajunge in Berbec, in casa personalitatii si urmeaza o perioada in care Berbecii vor spune lucrurilor pe nume, vor fi mai directi. De asemenea, planeta ... citește toată știrea