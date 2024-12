Iarna astronomica 2024 incepe in aceasta noapte la ora 11.21 odata cu Solstitiul de iarna

21 decembrie marcheaza inceputul iernii astronomice, momentulcunoscut ca solstitiul de iarna, atunci cand vom avea cea mai scurta zisi cea mai lunga noapte din an.Solstitiul de iarna sau solstitiul hibernal, cunoscut si sub denumirea de mijlocul iernii, corespunde momentului in care pozitia Soarelui pe cer este la cea mai mare distanta unghiulara negativa fata de ecuatorul ceresc. Acest fenomen astronomic are loc de doua ori pe an, cate odata in fiecare emisfera (nordica si sudica). Pentru ... citește toată știrea