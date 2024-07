Incep proiectiile de film artistic, in Crangul Petresti, in cadrul activitatii culturale "Ecran de vara"

Prin intermediul unui comunicat de presa incepand cu data de 3 iulie 2024, Centrul Cultural Vrancea va invita in parcarea Crangului Petresti, la ora 21:30, sa vizionati saptamanal, miercurea si joia, o serie de filme de divertisment: comedie, romance, musical, SF, filme de actiune sau istorice.Consiliul Judetean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizeaza in perioada 3 iulie 2024 - 22 august 2024, in intervalul orar: 21.30 - 23.30, o activitate culturala numita Ecran de vara, ... citește toată știrea