INCEPE FESTIVALUL NAEsIONAL AL DATINILOR SI OBICEIURILOR DE IARNA!

* Consiliul Judetean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, in parteneriat cu Ansamblul Folcloric "Esara Vrancei", va invita maine la FESTIVALUL NAEsIONAL AL DATINILOR SI OBICEIURILOR DE IARNA editia XXI, incepand cu ora 14.00, in sala Balada din Focsani * Festivalul are si un invitat special: indragitul solist Grigore Gherman, din Cernauti *Pe scena vor concura ansambluri de colindatori, plugari, sorcove, capre, mascati, ursi, caiuti, din judetele: Arges, Bacau, Botosani, Maramures, Neamt, ... citeste toata stirea