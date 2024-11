Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta(IGSU):Cand totul dispare, ce mai ramane?

Desi tragem periodic semnale de alarma, incendiile la locuinte continua sa provoace tragedii. In primele 10 zile din luna noiembrie, cinci persoane si-au pierdut viata, iar alte 17 au fost ranite in astfel de evenimente.Un incendiu poate mistui tot ce am construit de-a lungul vietii - casa, amintirile, lucrurile dragi - lasand in urma doar cenusa si goluri. De cele mai multe ori, raman intrebari si regrete: Am fi putut ... citește toată știrea