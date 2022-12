Interviu cu actorul si scenaristul originar din Focsani, Iulian Postelnicu

Iulian Postelnicu este actor, scenarist, vine din Focsani si a realizat ca-i place sa fie pe scena cand era in liceu. Cu umor si onestitate transanta, talent si munca, Iulian Postelnicu este un actor care a castigat Gopo pentru cel mai bun actor din "Arest" in regia lui Andrei Cohn, a facut un rol memorabil in "Un etaj mai jos", regizat de Radu Muntean, si a scris, alaturi de regizor, scenariul filmului "Neidentificat", de Bogdan Apetri.In aceasta toamna l-am putut vedea in "Oameni de treaba", ... citeste toata stirea