Invitatia Primariei Focsani catre parinti:Inscrie-ti copilul la "Gradinita de vara"!

Amanunte despre organizare si modul in care parintii focsaneni isi pot inscrie copiii in acest proiect sunt facute publice prin intermediul unei postari activata pe contul de facebook Primaria Municipiului FocsaniDin dorinta de a da ocazia copiilor sa aiba si in timpul sezonului estival parte de atentie si educatie scolara, dar in acelasi timp si din dorinta de a veni in sprijinul parintilor, Primaria Municipiul Focsani va organiza si in acest an, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar ... citeste toata stirea