Jandarmii vranceni alaturi de politisti, in actiune pentru siguranta cetatenilor

In perioada 26 - 28 august a.c., jandarmii vranceni, alaturi de politisti vor actiona pentru siguranta cetatenilor, cu ocazia desfasurarii manifestarilor din spatiul public, dupa cum urmeaza:-Vineri, in Municipiul Focsani, va avea loc evenimentul ,,Masa Critica'';- Sambata si duminica, in Piata Unirii din Municipiul Focsani, la evenimentul ,,August artistic'';- Duminica, in localitatea Pufesti, la evenimentul cultural artistic ,,Ziua Comunei Pufesti";- Duminica, in comuna Jitia, va avea ... citeste toata stirea