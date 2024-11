La multi ani celor ce poarta numele Sfantului Andrei! Astazi, despre Apostolul ocrotitor al romanilor

Sfantul Apostol Andrei este sarbatorit in fiecare an, pe data de 30 noiembrie. Sfantul Sinod al Biserici Ortodoxe Romane a hotarat in anul 1995 ca sarbatoarea Sfantului Andrei sa fie insemnata cu cruce rosie in calendarul bisericesc, iar in anul 1997, Sfantul Andrei a fost proclamat "Ocrotitorul Romaniei". Ziua de 30 noiembrie a fost declarata sarbatoare bisericeasca nationala.S-a nascut in Betsaida Galileia, localitate situata pe tarmul Lacului Ghenizaret, in nordul Esarii Sfinte. Din Sfanta ... citește toată știrea