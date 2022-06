Lansare de carte miercuri, 8 iunie, ora 17.00, la Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu"

Prin intermediul unui comunicat de presa Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" Vrancea anunta orgenizarea evenimentului de lansare a volumului "Cocoficuri pentru minti jucause", al autoarei Anda Toma, aparut in acest an la Editura Creator, miercuri, 8 iunie, ora 17.00..Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" Vrancea va invita miercuri, 8 iunie, ora 17.00, la evenimentul de lansare a volumului "Cocoficuri pentru minti jucause", al autoarei Anda Toma, aparut in acest an la Editura Creator . ... citeste toata stirea