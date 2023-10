Aflasem de existenta Manastirii Recea de cativa ani si chiar ne gandisem de cateva ori sa mergem acolo dar nu am ajuns pana in aceasta toamna.Asezare geograficaManastirea Recea este asezata la marginea unei paduri din zona Subcarpatilor de Curbura, in localitatea Candesti, comuna Dumbraveni.Drumul pana la Manastirea Recea este relativ usor. Din Focsani se merge pe E85, spre Ramnicu Sarat, aproximativ 17 km, apoi se face dreapta in Dragosloveni si se mai continua pe un drum asfaltat inca ... citeste toata stirea