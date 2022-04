Marius Manole: "Povestea mea a inceput la Teatrul *Maior Ghe. Pastia* din Focsani. Peste cateva ore voi juca din nou pe scena aceea"

Pe actorul Marius Manole il leaga de Focsani amintiri-cheie, pe care le impartaseste cu doar cateva ore inaintea spectacolului "Si cu pisica ce-ati facut?", pe care il va juca in aceasta seara pe scena teatrului unde a inceput frumoasa lui cariera."Primul teatru in care am fost angajat dupa facultate a fost Teatrul Municipal *Maior Gheorghe Pastia* din Focsani. Am stat acolo un an, pana m-au dat afara. Imi amintesc ca acolo am primit pentru prima data salariu... wooow, am fost asa de mandru ... citeste toata stirea