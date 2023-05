Prin intermediul unui comunicat de presa Consiliul Judetean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, anunta ca participa in perioada 12-14 mai 2023, la "Festivalul Traditiilor Romanesti", organizat in Gradina Botanica din Chisinau, Republica Moldova.Festivalul constituie un amplu eveniment destinat promovarii artei populare romanesti in Republica Moldova si deschide Programul aniversar "Ciprian Porumbescu", initiat si finantat de Departamentul pentru Relatia cu Republica Moldova (DRRM) din ... citeste toata stirea