Nasterea Mariei, minunea din viata parintilor Ioachim si Ana

20.400 de vranceni isi aniverseaza onomastica de sarbatoarea "Nasterii Maicii Domnului".Cunoscuta mai ales sub numele de "Sfanta Marie Mica", "Nasterea Maicii Domnului" este si ziua cand crestinii sarbatoresc onomastica.Desi in fiecare anotimp calendarul ortodox are cel putin o zi inchinata Maicii Domnului, totusi ziua in care se sarbatoreste ziua numelui este 8 septembrie, de "Nasterea Maicii Domnului". In aceasta zi, crestinii fac amintirea momentului minunat din viata parintilor Ioachim ... citeste toata stirea