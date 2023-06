Publicatia americana New York Times a publicat recenzia celui mai nou film despre Dracula, intitulat Renfield. Lansat in luna aprilie, Renfield a avut recenzii mixte, insa prestatia lui Nicholas Hoult, care a interpretat rolul principal, a avut numeroase recenzii pozitive.Jurnalistii de la New York Times apreciaza modul in care Hoult i-a dat asadar o alta fata lui Renfield, personaj stiut pentru faptul ca este mana dreapta a lui Dracula si ca nu ii iese din cuvant. In acest film insa, ... citeste toata stirea