Prin intermediul unui comunicat de presa Centrul Cultural Vrancea anunta ca organizeaza, in parteneriat cu Primaria Andreiasu de Jos, o noua editie a Festivalului Folcloric Focul Viu, duminica, 11 septembrie 2022, la ora 11:00.Consiliul Judetean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, in parteneriat cu Primaria Andreiasu de Jos, organizeaza o noua editie a Festivalului Folcloric Focul Viu, duminica, 11 septembrie 2022, la ora 11.00.Festivalul are rolul de a conserva si promova traditia ... citeste toata stirea