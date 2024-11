Participare numeroasa: 205 sportivi de la 16 cluburi din tara, pe mai multe probe de concurs la Competitia organizata de Clubul Sportiv Addras la 30 de ani de la infiintare

23 noiembrie 2024 a insemnat un moment deosebit in activitatea sportiva de performanta in municipiul Focsani, respectiv desfasurarea turneului CUPA VRANCEA EDIEsIA X, avand ca disciplina de concurs TAEKWON-DO ITF.Competitia organizata de Clubul Sportiv Addras in colaborare cu Federatia Romana de Taekwon-do ITF si finantata de Consiliul Judetean Vrancea, s-a bucurat de o participare numeroasa:205 sportivi de la 16 cluburi din tara, pe mai multe probe de concurs:- Lupta individual- Spargeri ... citește toată știrea