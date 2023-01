Poveste din noaptea Unirii in Focsani

Fuiorul noptii toarce intunericul intr-o velinta ce se asaza peste intinsul Focsaniului. Ziua Unirii a trecut, oamenii au plecat linistiti spre casele lor, impovarati, din nou, de grijile acestui inceput de an. Pentru cateva ore s-au simtit iar romani get-beget, neam de vranceni ce s-a prins pentru a 164-a oara in Hora Unirii.Cladirile dimprejurul pietii unde s-a infaptuit Unirea deseneaza doua siluete impozante, una imbracata in haine domnesti, de gala, alta in costum parizian, cu papion.- ... citeste toata stirea