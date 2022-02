"Povestea Martisorului", un eveniment cultural-artistic dedicat venirii primaverii

In perioada 1-8 martie 2022, Primaria Municipiului Focsani prin Ansamblul Folcloric "Esara Vrancei" organizeaza sub denumirea generica "Povestea Martisorului" o serie de manifestari cultural-artistice dedicate traditiilor legate de venirea primaverii, mai ales ca martisorul este un bun de patrimoniu UNESCO.Astfel, in perioada 25.02-01.03.2022 la Sala Balada dar si in Piateta Balada va fi organizata o expozitie de martisoare hand-made realizate de elevi ai scolilor focsanene "In targul ... citeste toata stirea