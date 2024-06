Primaria Focsani: De Ziua Universala a Iei, vino sa sustii nationala de fotbal in Piata Unirii din Focsani

Va invitam sa sustinem impreuna echipa nationala de fotbal, sambata seara, 22 iunie 2024, in cadrul unui eveniment special prilejuit de Ziua Universala a Iei. Pe scena amplasata in Piata Unirii din Municipiul Focsani va fi proiectat, incepand cu ora 22.00, meciul de fotbal Belgia - Romania, din cadrul Campionatului European de Fotbal din Germania. Este al doilea meci din grupe, dupa victoria cu 3-0 impotriva Ucrainei obtinuta de baietii nostri la debutul in Campionatul European. O performanta ... citește toată știrea