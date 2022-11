Prin aproape, aproape - Interviu realizat cu muzeograful vrancean Ionut Iliescu

Ziarul de Vrancea publica astazi al saselea interviu din seriacelor realizate pentru cotidianul nostru de profesorii Elizia si VasileLefter, "mai altfel", cu vranceni aflati in tara. Interviurilesunt publicate sub genericul "Prin aproape, aproape. Ei sunt ai Vranceisi ai Esarii!". Intervievatul de astazi este muzeograful vrancean Ionut Iliescu.Nascut la Panciu, casatorit cu profesoara de istorie Luminita Iliescu muzeograful vrancean Ionut Iliescu precizeaza in interviu ca pe lista ... citeste toata stirea