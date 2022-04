Programul evenimentului "Vin Floriile cu Soare... si Soarele cu Florii"

Sarbatoarea Floriilor precede Pastele, cea mai mare celebrare a crestinatatii, moment de inalta incarcatura sufleteasca si spirituala.Pentru a marca in mod festiv bucuria primaverii si a trairilor sufletesti deosebite din aceste zile, Primaria Municipiului Focsani va organiza la sfarsitul acestei saptamani o serie de evenimente sub titlul "Vin Floriile cu Soare... si Soarele cu Florii".Deschiderea Targului de Florii va avea loc vineri, 15 aprilie 2022, in Piata Unirii, la ora 17.00, ... citeste toata stirea