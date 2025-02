Reguli de siguranta prezentate de jandarmii montani vranceni, daca alegeti ca destinatie de weekend zona montana a judetului

Daca alegeti ca destinatie de weekend zona montana a judetului, jandarmii montani vranceni va aduc la cunostinta un set de reguli de siguranta pe care este necesar sa le respectati, precum:I.J.J Vrancea, 08.02.2025, ora 13.31 Suntem prezenti in localitatile Tulnici, Lepsa, Soveja si pe traseele turistice adiacente, pregatiti pentru a interveni, in caz de nevoie.- Inainte de a pleca in excursie, informati-va temeinic in legatura cu itinerariul propus si prognoza meteo;- Plecati pe munte ... citește toată știrea